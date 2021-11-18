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İstanbul'daki hava kirliliği geçen yıla göre yüzde 5 arttı

İstanbul'da hava kirliliği oranı bu yılın 1 Ocak-12 Kasım arasında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5 arttı.

Hikmet Faruk Başer   | 18.11.2021
İstanbul'daki hava kirliliği geçen yıla göre yüzde 5 arttı

İstanbul

Pandemi dönemindeki tedbirler kapsamında insanların evlerinde kalması, araç kullanmaması belli bir dönem havayı iyileştirdi ve kirliliğin azalmasını sağladı.

Normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte hava kirliliği de yeniden artmaya başladı.

AA muhabirinin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hava kalite ölçüm istasyonlarından derlediği verilere göre, 1 Ocak 2021 - 12 Kasım 2021 döneminde kent genelindeki azot dioksit (NO2) hava kirliliği oranı, pandemi nedeniyle tam kapanma günlerinin daha fazla olduğu 1 Ocak 2020 - 12 Kasım 2020 dönemine göre yüzde 5 arttı.

1 Ocak 2021 ile 12 Kasım 2021 arası dönemde ortalama hava kirliliğinin en fazla ölçüldüğü istasyon yüzde 84,39 ile Aksaray oldu. Aksaray'ı yüzde 64,42 ile Çatladıkapı istasyonu, yüzde 54,45 ile Ümraniye 2 istasyonu izledi.

Aynı dönemde hava kirliliğinin en az ölçüldüğü istasyon yüzde 5,59 ile Şile olurken, azot dioksit (NO2) hava kirliliği oranı Arnavutköy istasyonunda yüzde 18,61, Kandilli 2 istasyonunda ise yüzde 18,62 olarak ölçüldü.

Bir önceki yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında hava kirliliğinin azaldığı istasyonların başında yüzde 32 ile Beşiktaş yer aldı. Beşiktaş'ı yüzde 24 ile Selimiye, yüzde 22 ile Kandilli 2, yüzde 16 ile Şirinevler ve yüzde 11 ile Esenler izledi. Üsküdar 1'de ise hava kirliliği yüzde 1 azaldı.

Geçen yılın aynı dönemine göre bu yıl kentteki 12 istasyonda ise kirlilik oranı arttı. Artış kaydedilen istasyonlar Başakşehir yüzde 278, Esenyurt yüzde 92, Sultangazi 4 yüzde 90, Avcılar yüzde 55 , Çaltadıkapı yüzde 48, Ümraniye 2 yüzde 18 olarak sıralandı. Aynı dönemde Şile'de hava kirliliği yüzde 1 artış gösterdi.

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