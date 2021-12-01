Dolar
13.26
Euro
15.01
Altın
1,787.94
ETH/USDT
4,695.50
BTC/USDT
57,185.00
BIST 100
1,852.36
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na ilişkin açıklama yapıyor
logo
Gündem

İstanbul'daki fırtınada hayatını kaybeden Huriye Pulur'un cenazesi Amasya'da defnedildi

İstanbul Sultangazi'de, fırtına sırasında bir binadan kopan kalas parçasının başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Huriye Pulur, memleketi Amasya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Cihan Okur, Tevfik Öztürk   | 01.12.2021
İstanbul'daki fırtınada hayatını kaybeden Huriye Pulur'un cenazesi Amasya'da defnedildi Fotoğraf: Tevfik Öztürk / AA

Amasya

Sultangazi ilçesi Malkoçoğlu Mahallesi'nde oturduğu binanın çatısını oğluyla onardığı sırada karşı binadan kopan kalas parçasının başına isabet etmesiyle yaşamını yitiren Pulur'un (72) cenazesi, yakınları tarafından İstanbul Adlı Tıp Kurumu morgundan alınarak, Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Gürsü köyüne getirildi.

Pulur'un yakınları, burada taziyeleri kabul etti. Pulur'un cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin'de yurt içi kaynaklı 91 Kovid-19 vakası tespit edildi
Almanya’da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı artıyor
Suudi Arabistan'da ilk kez Omicron varyantı tespit edildi
NBA yıldızı LeBron James'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Nijerya'da, Kovid 19'un omicron varyantı görüldü

Benzer haberler

İstanbul'daki fırtınada hayatını kaybeden Huriye Pulur'un cenazesi Amasya'da defnedildi

İstanbul'daki fırtınada hayatını kaybeden Huriye Pulur'un cenazesi Amasya'da defnedildi

İstanbul'da son 37 yılda 75 kez cana veya mala zarar veren fırtına yaşandı

Sağlık Bakanı Koca, Marmara Bölgesi'ndeki fırtınanın bilançosunu açıkladı

Ankara'da fırtına otobüs durağını devirdi

Ankara'da fırtına otobüs durağını devirdi
Saros Körfezi'nde fırtına nedeniyle deniz taştı

Saros Körfezi'nde fırtına nedeniyle deniz taştı
Başkentte kuvvetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Başkentte kuvvetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi