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İstanbul'daki D8 Bildirisi: Gazze'de derhal, kalıcı ve koşulsuz ateşkes sağlanmalı

Muhammet Tarhan  | 08.06.2024 - Güncelleme : 08.06.2024
İstanbul'daki D8 Bildirisi: Gazze'de derhal, kalıcı ve koşulsuz ateşkes sağlanmalı

İstanbul

İstanbul'daki D8 Bildirisi'nde "Gazze'de derhal, kalıcı ve koşulsuz ateşkes sağlanmasını, İsrail'in Gazze'deki Filistin halkına yönelik saldırılarının durdurulmasını talep ediyoruz. Filistin'in BM'ye tam üyeliği, Filistin'in mücadelesi konusunda D-8 üye devletlerinin sarsılmaz desteğini teyit ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

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