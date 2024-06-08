İstanbul'daki D8 Bildirisi: Gazze'de derhal, kalıcı ve koşulsuz ateşkes sağlanmalı
İstanbul
İstanbul'daki D8 Bildirisi'nde "Gazze'de derhal, kalıcı ve koşulsuz ateşkes sağlanmasını, İsrail'in Gazze'deki Filistin halkına yönelik saldırılarının durdurulmasını talep ediyoruz. Filistin'in BM'ye tam üyeliği, Filistin'in mücadelesi konusunda D-8 üye devletlerinin sarsılmaz desteğini teyit ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
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