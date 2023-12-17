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İstanbul'daki barajlarda doluluk oranı 1 günde yüzde 5,74 yükseldi

İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, barajlardaki doluluk oranının bir günde yüzde 5,74 arttığını duyurdu.

Kübra Deniz  | 17.12.2023 - Güncelleme : 17.12.2023
İstanbul'daki barajlarda doluluk oranı 1 günde yüzde 5,74 yükseldi

İstanbul

Başa, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, barajlarda yağmur bereketinin devam ettiğini belirtti.

Başa, "Dünkü yağışlarla barajlarımız bir günde 50 milyon metreküpe yakın su alarak doluluk oranı yüzde 41,71'den yüzde 47,45'e ulaştı. Böylece son 10 yılın aralık ayı ortalamasının (yüzde 45,92) üzerine çıkmış olduk. Barajlarımızda 412 milyon 209 bin metreküp suyumuz mevcut." ifadelerini kullandı.

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