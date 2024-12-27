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Gündem

İstanbul'da yılbaşında uygulanacak güvenlik tedbirlerine ilişkin toplantı yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yılbaşında İstanbul'da uygulanacak güvenlik tedbirleriyle ilgili toplantı düzenlendiğini bildirdi.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 27.12.2024 - Güncelleme : 27.12.2024
İstanbul'da yılbaşında uygulanacak güvenlik tedbirlerine ilişkin toplantı yapıldı

Ankara

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Valiliği'ndeki güvenlik toplantısına Vali, İstanbul İl Jandarma Komutanı, İstanbul İl Emniyet Müdürü, Sahil Güvenlik Komutanı ve ilgili birim amirlerinin katıldığını belirtti.

Toplantının ana gündem maddesinin yılbaşı günü alınacak tedbirler olduğunu vurgulayan Yerlikaya, "Diğer illerimizde olduğu gibi, İstanbul'da da yeni yıla huzur ve güven içinde girmek adına tedbirlerimizi arttırıyoruz." ifadesini kullandı.

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