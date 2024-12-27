İstanbul'da yılbaşında uygulanacak güvenlik tedbirlerine ilişkin toplantı yapıldı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yılbaşında İstanbul'da uygulanacak güvenlik tedbirleriyle ilgili toplantı düzenlendiğini bildirdi.
Ankara
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Valiliği'ndeki güvenlik toplantısına Vali, İstanbul İl Jandarma Komutanı, İstanbul İl Emniyet Müdürü, Sahil Güvenlik Komutanı ve ilgili birim amirlerinin katıldığını belirtti.
Toplantının ana gündem maddesinin yılbaşı günü alınacak tedbirler olduğunu vurgulayan Yerlikaya, "Diğer illerimizde olduğu gibi, İstanbul'da da yeni yıla huzur ve güven içinde girmek adına tedbirlerimizi arttırıyoruz." ifadesini kullandı.
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İstanbul Valimiz, İstanbul İl Jandarma Komutanımız, İstanbul İl Emniyet Müdürümüz, Sahil Güvenlik Komutanımız ve ilgili birim amirlerimizin katılımıyla İstanbul Valiliğinde, Güvenlik Toplantımızı gerçekleştirdik.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 27, 2024
Toplantımızın ana gündem maddesi, yılbaşı günü alınacak… pic.twitter.com/Ra3IwdZduG