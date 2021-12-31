Dolar
13.14
Euro
14.87
Altın
1,817.30
ETH/USDT
3,698.60
BTC/USDT
46,885.00
BIST 100
1,866.89
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İstanbul'da yılbaşı gecesi 47 bin 156 güvenlik personeli görev yapacak

İstanbul'da yılbaşı gecesi 2 bin 231 jandarma, 44 bin 758 emniyet ve 167 sahil güvenlik olmak üzere 47 bin 156 güvenlik personeli görev yapacak.

Emrah Gökmen   | 31.12.2021
İstanbul'da yılbaşı gecesi 47 bin 156 güvenlik personeli görev yapacak

İstanbul

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, insanlığı tehdit eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede 2. yılın geride bırakıldığı belirtilerek, devletin salgınla mücadele önlemleri büyük bir gayretle uygulanarak ve aşılama çalışmalarıyla yeniden normalleşme sürecine ulaşıldığı anlatıldı.

Yeni yılın yaşanılan tüm sorunların çözümüne vesile olmasının temenni edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2022 yılını karşılarken Valiliğimiz koordinasyonunda İBB, ilçe belediyelerimiz, kurum ve kuruluşlarımız, sağlık ve güvenlik teşkilatlarımızla yeni yıl heyecan ve mutluluğunu en güzel şekilde yaşayabilmek için gerekli hazırlıklarımızı yaptık. İstanbul'umuzda huzur ve güvenliğimizin korunması için yılbaşı gecesi 2 bin 231 jandarma, 44 bin 758 emniyet ve 167 sahil güvenlik personelimiz görevlerinin başında olacak."

Acil hallerde 112 Acil Çağrı Merkezi, 153 İBB Beyaz Masa, 185 Su Arıza İhbar, 186 Elektrik Arıza ile 187 Doğalgaz Arıza ihbar hatlarının aranabileceği hatırlatılan açıklamada, "Yeni yılın; tüm insanlığa, ülkemize ve İstanbul’umuza sağlık, huzur ve esenlikler getirmesini diliyoruz." denildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İspanya'da geçen hafta her 100 kişiden biri Kovid-19'a yakalandı
Kanada’nın Quebec eyaletinde Omicron nedeniyle gece sokağa çıkma yasağı
Japonya'da Kovid-19'un Omicron varyantı 22 eyalete yayıldı
Kolombiya'da Kovid-19 salgınında 4'üncü dalga başladı
İsrail 4. doz Kovid-19 aşısı uygulamasına başlayacağını duyurdu

Benzer haberler

İstanbul'da yılbaşı gecesi 47 bin 156 güvenlik personeli görev yapacak

İstanbul'da yılbaşı gecesi 47 bin 156 güvenlik personeli görev yapacak

İstanbul'a 11 ayda 7 milyon 980 bin 311 yabancı turist geldi

İstanbul'a yerli aşı TURKOVAC'ın ilk sevkiyatı yapıldı

İstanbul'da sahte parfüm operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da sahte parfüm operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı
İstanbul'da organize suç örgütü elebaşı yakalandı

İstanbul'da organize suç örgütü elebaşı yakalandı
İstanbul havalimanlarından taşınan yük yüzde 30, ticari seferler yüzde 45 arttı

İstanbul havalimanlarından taşınan yük yüzde 30, ticari seferler yüzde 45 arttı