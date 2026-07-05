Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Polonezköy Sülün Üretim İstasyonu'nda yetiştirilen sülünler, birkaç aylık gelişim sürecinin ardından insan sağlığını ve tarımsal üretimi tehdit eden zararlı böceklere karşı mücadelenin parçası oluyor.

İstanbul'da yetiştirilen sülünler, Türkiye'nin birçok yerinde keneyle mücadelede kullanılıyor Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Polonezköy Sülün Üretim İstasyonu'nda yetiştirilen sülünler, birkaç aylık gelişim sürecinin ardından insan sağlığını ve tarımsal üretimi tehdit eden zararlı böceklere karşı mücadelenin parçası oluyor.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Polonezköy Sülün Üretim İstasyonu'nda yetiştirilen sülünler, birkaç aylık gelişim sürecinin ardından Türkiye'nin farklı illerinde keneler ve kahverengi kokarcalar başta olmak üzere, insan sağlığını ve tarımsal üretimi tehdit eden zararlı böceklere karşı mücadelenin parçası oluyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü bünyesindeki Polonezköy Sülün Üretim İstasyonu'nda 2007'den beri sayıları azalan bu kuş türü doğal yaşama kazandırılıyor.

İstasyonda her yıl ilkbaharla birlikte başlayan üretim mesaisi, nisan ayında alınan yumurtaların kuluçkaya yatırılmasıyla hız kazanıyor. Özel makinelerde sıcaklık ve nem dengesi sürekli kontrol edilen yumurtalardan çıkan yavrular özenle büyütülüyor.

Gelişimlerini tamamlayabilmeleri için belirli sıcaklıkta korunan bölümlerde bakımları yapılan yavrular, ilerleyen süreçte ayak kaslarının güçlenmesi ve doğal yaşama uyum sağlayabilmeleri amacıyla özel alanlara alınıyor.

Yaklaşık 2,5 aylık gelişim sürecini tamamlaması beklenen sülünler, temmuz sonundan itibaren Türkiye'nin farklı noktalarında uygun yaşam alanlarına bırakılıyor. Sülünlerin doğal yolla da çoğalmaları için, bulundukları bölgeler belirli süre koruma altına alınıyor.

Zararlı böceklerle beslenen sülünler, özellikle tarımsal üretime zarar veren kahverengi kokarca ile yaz aylarında insan sağlığını tehdit eden kene popülasyonunun doğal yollarla azaltılmasına da katkı sağlıyor.

Polonezköy'de 19 yılda 134 bin 784 sülün üretildi

Polonezköy Sülün Üretim İstasyonu'nda bu yıl 4 bin 700 yavru sülün yumurtadan çıktı. Kuluçkadaki son 1500 yumurtadan çıkacak civcivlerle üretim sezonu tamamlanacak.

İstasyonda, 2007'den bu yana 134 bin 784 sülün üretildi. Bunların 116 bin 696'sı Türkiye'nin farklı bölgelerinde doğal yaşamla buluşturuldu.

DKMP İstanbul 1. Bölge Müdürü Fahrettin Ulu, AA muhabirine, öncelikle biyolojik çeşitliliğin ve yaban hayatının korunmasını ve geliştirilmesini amaçladıklarını söyledi.

İstanbul, Samsun ve Gümüşhane'de sülün üretim istasyonu, Afyonkarahisar, Kahramanmaraş, Malatya, Yozgat ve Gaziantep'te de keklik üretim istasyonunun bulunduğunu belirten Ulu, İstanbul'daki Polonezköy Sülün Üretim İstasyonu'nda ülkenin doğal türü olan Kafkas sülünlerinin popülasyonunu artırmak ve bu türün devamını sağlamak için üretim faaliyetleri gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Ulu, doğanın dengesi için sülünlerin önemine dikkati çekerek, "Sülünler bizim muhafızlarımız. Özellikle Karadeniz bölgesindeki fındık tarım alanlarında kahverengi kokarca olarak bilinen zararlı ile mücadele kapsamında, aynı zamanda yaz aylarında insan sağlığını tehdit eden kene popülasyonlarına karşı en etkin silahlardan bir tanesi de sülünler. Sayın Bakanımız İbrahim Yumaklı Beyin ifade ettiği, ilk etapta bu yılki 39 bin 250 keklik ve 11 bin 750 sülün olmak üzere toplam 51 bin kanatlıyı doğaya yerleştireceğiz. Sülünler hem tarım alanlarındaki kimyasal ilaçlar ve suların kirlenmesi kapsamındaki bu zararlıları avlayarak onları ortadan kaldırıyor." dedi.

Kuluçhanede yumurtadan çıkacak sülünlerin hepsinin sağlıklı şekilde doğaya kazandırılması için tesiste her şeye azami dikkat edildiğini vurgulayan Ulu, şunları kaydetti:

"İlk yumurtlama ile başlıyoruz üretim faaliyetlerine. Sonra kafeslerde mevcut üretimle devam ediyor, bu üretim tamamlandıktan sonra ayak kaslarının gelişmesi için kafeslerde, doğada tutunmalarını sağlamak amacıyla da bir hafta kumlu odada onlara bakıyoruz. Sonra da palazhane diye tabir ettiğimiz kümeslerde yaşamlarını sürdürüyorlar. Akabinde doğaya salınımlarını gerçekleştiriyoruz. Amaçlarımızdan biri, sülünlerin doğal yolla üremesini gerçekleştirmek. Bu kapsamda doğaya salınımlarını gerçekleştirdiğimiz sülünlerin olduğu bölgeyi 3 yıl ava kapatıyoruz. Aynı zamanda, yırtıcılarla da mücadele edip onların doğal yaşamlarını sürdürmesi için gerekli ortamı sağlıyoruz. Sülünleri gerçekten doğanın muhafızları olarak görmekteyiz ve önemli bir görevi bu şekilde ifa ediyorlar."

"Bugüne kadar Türkiye genelinde 750 bin keklik, 250 bin sülün doğaya salındı"

Ulu, 2026 programı kapsamında özellikle Sinop, Sakarya, Yalova, Bursa ve İstanbul gibi illerde sülünlerin doğaya salınımlarını gerçekleştireceklerini söyleyerek, "Bugüne kadar Türkiye genelinde 750 bin keklik, 250 bin de sülün olmak üzere 1 milyon kanatlının doğaya salınımını gerçekleştirdik ve bu salınımla birlikte artık bunlar Türkiye'nin birçok yerinde doğal olarak yaşamlarını sürdürme imkanına sahipler." diye konuştu.

Biyolojik çeşitliliğin ve yaban hayatın önemine dikkati çekmek için sülünleri çocukların da katılacağı şenlik programıyla doğaya salacaklarını dile getiren Ulu, "Bir çocuğun elinden sülünün doğaya uçtuğunu düşünün. Bunu belki ömrü boyunca unutmayacak." ifadelerini kullandı.

Ulu, Yaban Hayatı Tanıtım Merkezi olarak çocuklara ve gençlere yönelik eğitim programları düzenlediklerini de belirtti.