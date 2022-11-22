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Gündem

İstanbul'da yer yer etkili olan yağış trafik yoğunluğunu artırıyor

Kentte gece saatlerinden itibaren başlayan yağış yer yer etkili olmaya devam ederken birçok noktada trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Şükrü Gündüz   | 22.11.2022
İstanbul'da yer yer etkili olan yağış trafik yoğunluğunu artırıyor

İstanbul

İstanbul'da yer yer etkili olan yağış trafiği olumsuz yönde etkiliyor.

Kentin birçok bölgesinde ve Anadolu ile Avrupa yakalarını birbirine bağlayan köprülerde trafik yoğunluğu arttı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre saat 07.50 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 67'e kadar ulaştı.

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