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İstanbul'da "Yeni Dönemde Kazakistan: Kazakistan Dostlarının Buluşması" toplantısı yapıldı

Bahçeşehir Üniversitesince İstanbul’da "Yeni Dönemde Kazakistan: Kazakistan Dostlarının Buluşması" konulu yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirildi.

Muhammet Tarhan   | 20.09.2022
İstanbul'da "Yeni Dönemde Kazakistan: Kazakistan Dostlarının Buluşması" toplantısı yapıldı

Ankara

Toplantıya, Kazakistan'ın İstanbul Başkonsolosu Alim Bayel ile Türkiye’den bilim insanları ve uzmanlar katıldı.

Etkinlikte konuşan Başkonsolos Bayel, Kazakistan'da yaşanan köklü değişimler hakkında bilgi verdi.

Özellikle ülkesinde anayasada yapılan değişiklikler ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in 1 Eylül’de yaptığı halka seslenişe değinen Bayel, Kazakistan’ın modern anlamda genç bir devlet ancak Kazakların, kökenleri Sakalara, Hunlara, Göktürklere ve Altın Orda Devleti'ne dayanan kadim bir millet olduğuna dikkati çekti.

Türk dünyasındaki bütünleşmede Kazakistan ve Türkiye’nin öncü roller üstlendiğini kaydeden Bayel, Kazak-Türk ikili ilişkilerinde de son yıllarda büyük bir ivmenin yakalandığını söyledi.

Bayel, özellikle karşılıklı yatırımlar konusunda son 3 yıldır peş peşe rekor seviyelerin yakalandığını belirterek, ikili ticaretin yıllık 5 milyar doları aştığını kaydetti.

Orta Doğu Araştırma Platformu Başkanı Ali Semin de cumhurbaşkanlığı görev süresinin 7 yıllık bir dönemle sınırlandırılmasının Kazakistan’da demokratik sürecin gelişmesine önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

Maltepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden Prof. Dr. Hasan Ünal ise Kazakistan’ın uluslararası arenada pragmatik ve dengeli dış siyaset yürüttüğünün altını çizdi.

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İstanbul'da "Yeni Dönemde Kazakistan: Kazakistan Dostlarının Buluşması" toplantısı yapıldı
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