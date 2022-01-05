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İstanbul'da "Yeditepe Huzur Uygulaması" yapıldı

İstanbul'da "Yeditepe Huzur Uygulaması" kapsamında güvenlik denetimleri gerçekleştirildi.

Adem Koç, Emrah Gökmen, Mehmet Ali Derdiyok   | 05.01.2022
İstanbul'da "Yeditepe Huzur Uygulaması" yapıldı

İstanbul

Beyoğlu, Fatih ve Kadıköy başta olmak üzere kent genelindeki birçok noktada polis ekiplerince çalışma yürütüldü.

Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Sabiha Gökçen ve İstanbul havalimanları ile Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra Özel Harekat ekipleri katıldı.

Uygulama kapsamında kara, hava ve deniz ulaşım noktalarında denetimler yapıldı.

Şüpheli araçlar aranırken, şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri gerçekleştirildi.

Özel eğitimli narkotik dedektör köpeklerinin de kullanıldığı uygulamaya, polis helikopteri de destek verdi.

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