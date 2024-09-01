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İstanbul'da yarın yerel kuvvetli sağanak bekleniyor

İstanbul'da yarın yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Semra Orkan  | 01.09.2024 - Güncelleme : 01.09.2024
İstanbul'da yarın yerel kuvvetli sağanak bekleniyor

Istanbul

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinde kuzey ilçeleri ve Boğaz başta olmak üzere İstanbul genelinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

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