Dolar
18.79
Euro
20.35
Altın
1,920.77
ETH/USDT
1,526.50
BTC/USDT
20,784.00
BIST 100
4,984.86
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Konyaspor Teknik direktörü İlhan Palut açıklamalarda bulundu
logo
Gündem

İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Kartal'da yarın yapılacak Emek ve Özgürlük İttifakı'nın mitingi dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılırken, alternatif güzergahlar belirlendi.

Filiz Kınık Öz   | 14.01.2023
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kartal Meydanı'nda yapılacak miting sebebiyle yarın saat 07.00'den miting bitimine kadar, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince, Neyzen Tevfik Caddesi, Hükümet Baba Caddesi ve Savarona Caddesi Sahil Yolu bağlantısı trafiğe kapatılacak.

Bu yollara alternatif güzergahlar olarak, D-100 Karayolu, Turgut Özal Bulvarı ve İstasyon Caddesi kullanılabilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Muğla'da Soğancı ailesinin evine konuk oldu
Pençe-Kilit Harekatı bölgesine basın turu düzenlendi
Şehit Uzman Çavuş Selçuk Kurt, Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor

Benzer haberler

İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Kartal'da 2 kadın evde ölü bulundu

İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'da 82 projenin toplu açılışını yapacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'da 82 projenin toplu açılışını yapacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet