Dolar
9.90
Euro
11.35
Altın
1,862.25
ETH/USDT
4,782.50
BTC/USDT
67,767.00
BIST 100
1,625.06
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İstanbul'da yarın bazı yollar geçici süreyle trafiğe kapatılacak

Türk Konseyi Sekretaryası Merkez Binası açılışı nedeniyle yarın 10.00 ila 13.00 saatleri arasında bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Hasan Hüseyin Kulaoğlu   | 11.11.2021
İstanbul'da yarın bazı yollar geçici süreyle trafiğe kapatılacak

İstanbul

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Türk Konseyi 8. Zirvesi ve Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Türk Konseyi Sekretaryasının yeni resmi merkez binasının açılış programı nedeniyle yarın 10.00-13.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak yollar şöyle:

"Dostluk Yurdu Sokak. Boyacı Ahmet Sokak. Sirkeci Tramvay Durağı dahil Çemberlitaş Tramvay arası tramvay seferleri olmayacak."

Alternatif güzergah olarak Peykhane Caddesi belirlendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB ilaç düzenleyicisi, Kovid-19'a karşı iki ilacın kullanımını tavsiye etti
Türkiye'de 24 bin 898 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 197 kişi hayatını kaybetti
Hollanda'da günlük Kovid-19 vakalarında en yüksek sayı kaydedildi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 759 bin 62'ye çıktı
Çift doz BioNTech aşısı olan 18 yaş ve üstündekilere 'hatırlatma dozu' uygulaması başladı

Benzer haberler

İstanbul'da yarın bazı yollar geçici süreyle trafiğe kapatılacak

İstanbul'da yarın bazı yollar geçici süreyle trafiğe kapatılacak

İstanbul'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk için mevlit okutulacak

N Kolay İstanbul Maratonu nedeniyle bazı yollar geçici olarak trafiğe kapatılacak

İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapanacak

İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapanacak