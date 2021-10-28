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İstanbul'da yarım günlük mesainin ardından trafik yoğunluğu arttı

İstanbul'da, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yarım günlük mesainin sona ermesinin ardından hafta sonunu şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşların da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 69'a yükseldi.

Zeynep Rakipoğlu, Emrah Gökmen, Halis Akyıldız, Metin Tokgöz, Şükrü Gündüz   | 28.10.2021
İstanbul'da yarım günlük mesainin ardından trafik yoğunluğu arttı Fotoğraf: Şükrü Gündüz - Anadolu Ajansı

İstanbul

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında uygulanan yarım günlük mesai sonrasında dışarda vakit geçirmek isteyen vatandaşlar ile 3 buçuk günlük tatili fırsat bilerek şehir dışına çıkmak isteyenler, trafikte yoğunluğa neden oldu.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Ankara istikameti Bahçelievler mevkisinde başlayan trafik yoğunluğu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne, TEM otoyolu Gaziosmanpaşa mevkisinde başlayan yoğunluk ise Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar etkili oluyor.

Beşiktaş'ta Dolmabahçe Caddesi'nde başlayan trafik, Beşiktaş Meydanına kadar devam ederken, trafiğin zaman zaman durma noktasına geldiği görülüyor.

Kağıthane, Beyoğlu ve Şişli'den D-100 kara yolu ile TEM otoyollarına bağlantı noktalarında da trafik yoğunluğu artıyor.

TEM bağlantı yolu Haramidere mevkisi ile D-100 kara yolu Büyükçekmece istikametinde yan yolda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu Pendik, Kartal ve Maltepe mevkilerinde Ankara ve Edirne istikametlerinde yer yer trafik yoğunluğu artıyor. D-100 kara yolu Kadıköy'den Kartal istikametine trafiğin sıkıştığı gözlendi. TEM'de ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde başlayan trafik, Sultanbeyli'ye kadar etkisini sürdürüyor.

Öte yandan, İBB Cep Trafik uygulamasına göre, bir ara yüzde 74'lere kadar çıkan trafik yoğunluğu 15.30 itibarıyla yüzde 69 olarak kaydedildi.

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