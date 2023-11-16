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İstanbul'da yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı

Terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda İstanbul'da yakalanan şüpheli Tekirdağ'da tutuklandı.

Mesut Karaduman  | 16.11.2023 - Güncelleme : 16.11.2023
İstanbul'da yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı

Tekirdağ

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün sözde üst düzey yöneticileri ile irtibatlı olan ve örgüte finans sağlayan M.N.A'nın Rusya'dan İstanbul'a geldiği bilgisi üzerine çalışma yaptı.

Fatih ilçesinde gözaltına alınan zanlı Tekirdağ'a getirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Tekirdağ Adliyesine sevk edilen şüpheli savcılıktaki ifadesi sonrası çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

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