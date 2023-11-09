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İstanbul'da yağmurun da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 80'e çıktı

İstanbul'da gece başlayan yağmur nedeniyle kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 80'e kadar yükselirken toplu taşımada ve ulaşımda aksamalar yaşandı.

Elif Küçük, Hamdi Dindirek, Alper Korkmaz, Metin Tokgöz, Selami Küçükoğlu, İbrahim Halil Aktürk, Ali Cevahir Aktürk  | 09.11.2023 - Güncelleme : 09.11.2023
İstanbul'da yağmurun da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 80'e çıktı Fotoğraf: Metin Tokgöz/AA

İstanbul

Kentte gece başlayıp sabah saatlerinde etkisini artıran yağmur, ana yollarda trafikte aksamalara neden oldu.

D-100 kara yolunda Cevizlibağ ile Çağlayan mevkilerinde her iki yönde trafikte yoğunluk meydana geldi.

Sürücü ve yayalar, kara yolunun Fatih, Zeytinburnu ve Bahçelievler mevkilerinde aralıklarla etkili olan sağanaktan olumsuz etkilendi.

Bazı vatandaşlar üst geçitlerin ve köprülerin altında yağmurun geçmesini beklerken bazı yolcular ise vakit kaybetmemek için şemsiyelerini açarak toplu taşıma araçlarına yürüdü.

Haliç Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü geçişleri ile Haramidere katılım noktası ve Bakırköy istikametinde trafikte yoğunluk gözlendi.

Avcılar'da D-100 kara yolu Ankara yönünde de trafik yavaş seyrediyor.

TEM otoyolu Bahçeşehir gişeleri Ankara yönünde, Kağıthane, Hasdal, Nurtepe, Gaziosmanpaşa ile Levent katılımında araçlar güçlükle ilerledi.

Toplu ulaşımda, özellikle aktarma noktalarında yoğunluk oluştu. Metrobüsün Altunizade ve Çağlayan gibi bazı durakları ile girişlerde yolcular sıra bekledi.

Anadolu Yakası'nda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yolu Kozyatağı bağlantı noktasından itibaren trafik yoğunlaştı.

Ümraniye ve Çekmeköy'de trafik bazı bölgelerde durma noktasına geldi.

Araçlar, D-100 kara yolunda Kadıköy'den Maltepe ve Kartal'a kadar güçlükle ilerledi.

Maltepe'de, bariyerlere çarpıp refüjde asılı kalan tır nedeniyle Başıbüyük Yolu Caddesi trafiğe kapatıldı. Araçlardan inmek zorunda kalan vatandaşlar, caddede yürümek zorunda kaldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası'na göre kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 80'e kadar çıktı.

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