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İstanbul'da yağış ve elektrik yüklü bulutlar hava trafiğini olumsuz etkiledi

İstanbul'da yağış ve elektrik yüklü bulutlar (kümülonimbus) nedeniyle İstanbul Havalimanı'na inmek isteyen uçaklar havada bir süre tur atmak zorunda kaldı.

Kenan Irtak  | 21.12.2024 - Güncelleme : 21.12.2024
İstanbul'da yağış ve elektrik yüklü bulutlar hava trafiğini olumsuz etkiledi Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman/AA

İstanbul

Kentin bazı bölgelerinde aralıklarla etkili olan yağış, hava trafiğini olumsuz etkiledi.

Elektrik yüklü bulutlar ve yağış nedeniyle İstanbul Havalimanı'na inmek isteyen uçaklar zorluk yaşadı.

Uçaklar bir süre havada tur attıktan sonra havalimanına iniş yapabildi.

Yağışın etkisini yitirmesinin ardından havalimanındaki hava trafiği normale döndü.

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