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İstanbul'da yağış sonucu trafik yoğunluğu yüzde 90'a çıktı

Kübra Kara, Halis Akyıldız, Hikmet Faruk Başer, Metin Tokgöz, Mehmet Ali Derdiyok, Tansel Parlak   | 21.01.2022
İstanbul'da yağış sonucu trafik yoğunluğu yüzde 90'a çıktı Fotoğraf: Metin Tokgöz - AA

İstanbul

İstanbul'da, yağışlı havanın etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Uzunçayır'dan başlayan trafik yoğunluğu Küçükyalı'ya kadar devam ediyor. Kara yolunun Edirne istikametinde Bostancı-Göztepe arasında yoğunluk yaşanırken, TEM Otoyolu'nda da Ünalan'dan başlayan trafik, Çamlıca gişelere kadar sürüyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa geçiş yönünde ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de her iki yönde trafik ağır ilerliyor.


TEM Otoyolu Ankara yönü Çamlıca-Ataşehir mevkisi, D-100 kara yolu Göztepe, Küçükyalı ve Bostancı mevkileri ile Şile yolu Çamlıca ve Ümraniye mevkilerinde trafik yoğun seyrediyor. D-100 Samandıra bağlantı yolu Kartal istikametinde trafik yoğunluğu sürüyor.

Avrupa Yakası'nda da D-100 kara yolunda Beylikdüzü'nde başlayan yoğunluk Zincirlikuyu'ya kadar uzanıyor. Yolun diğer yönünde Mecidiyeköy'den itibaren Beylikdüzü'ne kadar trafik yoğunluğu gözleniyor.

TEM Otoyolu'nda ve bağlantı yollarında da trafik yavaş seyrediyor.

D-100 kara yolu Beykent mevkisi Büyükçekmece istikameti yan yolda trafik çok ağır ilerliyor. Avcılar yönünde ise ana yol ve yan yolda trafik yoğunluğu sürüyor. Beykent metrobüs durağındaki turnikelerin önünde vatandaşların yoğunluk oluşturduğu gözlendi.

Karaköy'den Beşiktaş meydanı istikametinde, Beşiktaş'tan da Levent istikametine doğru yoğun trafik görülüyor.

Yoğun trafiğin olduğu TEM Otoyolu'nda O-3, Hal yolu ve diğer bağlantı yollarında trafik yavaş akıyor.

Otobüs duraklarında yolcu yoğunluğu gözlenirken, özellikle Cevizlibağ ve Zeytinburnu gibi aktarma merkezlerinde yoğunluğun daha da arttığı görülüyor.

İBB Trafik Yoğunluk Haritası'na göre kentte saat 17.40'ta yüzde 80 olarak ölçülen trafik yoğunluğu 18.30 itibarıyla yüzde 90'a çıktı.


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