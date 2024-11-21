İstanbul'da yağış sonrası metrobüsün tavanından su aktı
İstanbul'da bugün etkili olan yağış nedeniyle seyir halindeki bir metrobüsün tavanından su aktığı anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
İstanbul
Kentte öğle saatlerinde başlayan ve gün boyunca ara ara etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Yağış nedeniyle seyir halindeki bir metrobüsün tavanından su aktı.
Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, seyir halinde olan metrobüsün tavanındaki pencere kısmından su aktığı görülüyor. Kayıtlarda yolcuların ıslanmamak için su akan yerden uzak durmaya çalışması yer alıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.