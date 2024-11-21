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İstanbul'da yağış sonrası metrobüsün tavanından su aktı

İstanbul'da bugün etkili olan yağış nedeniyle seyir halindeki bir metrobüsün tavanından su aktığı anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Cüneyt Sevindik  | 21.11.2024 - Güncelleme : 21.11.2024
İstanbul'da yağış sonrası metrobüsün tavanından su aktı

İstanbul

Kentte öğle saatlerinde başlayan ve gün boyunca ara ara etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Yağış nedeniyle seyir halindeki bir metrobüsün tavanından su aktı.

Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, seyir halinde olan metrobüsün tavanındaki pencere kısmından su aktığı görülüyor. Kayıtlarda yolcuların ıslanmamak için su akan yerden uzak durmaya çalışması yer alıyor.

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