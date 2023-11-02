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İstanbul'da virajı alamayan İETT otobüsü bariyerlere çarpıp yolu kapattı

Küçükçekmece'de bariyerlere çarparak yolu kapatan İETT otobüsü trafiğin aksamasına neden oldu.

İbrahim Halil Aktürk, Şükrü Gündüz  | 02.11.2023 - Güncelleme : 02.11.2023
İstanbul'da virajı alamayan İETT otobüsü bariyerlere çarpıp yolu kapattı

İstanbul

Alınan bilgiye göre, Altınşehir yolu üzerinde seyir halinde olan İETT otobüsünün sürücüsü, viraja girdiğinde direksiyon hakimiyetini kaybetti.


Sağanağın etkisiyle kayganlaşan zeminde kontrolden çıkan otobüs, bariyerlere çarparak yolu tamamen kapattı.

Kaza dolayısıyla trafikte aksama yaşandı. Otobüsün olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Otobüsün yolu kapattığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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