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İstanbul'da vatandaşlar deprem bölgesi için kan bağışlamaya devam ediyor

İstanbul'da, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle oluşabilecek ihtiyacı karşılamak üzere harekete geçen vatandaşlar kan bağışlamaya devam ediyor.

Ferhat Yasak, İrem Demir, Hikmet Faruk Başer, Zafer Arslan   | 06.02.2023
İstanbul'da vatandaşlar deprem bölgesi için kan bağışlamaya devam ediyor

İstanbul

Türk Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın, ilk etapta bölgeye sevk edilecek yeterli kan stokunun olduğunu belirterek, gelecekte olabilecek ilave ihtiyaçlar için vatandaşları kan bağışına davet etmesinin ardından İstanbul'a kurulan bağış noktalarına giden vatandaşlar, kan veriyor.

Şişli'deki Cevahir Alışveriş Merkezi'nde Kızılay tarafından kan verme noktası kuruldu. Kan vermek için buraya gelen vatandaşlar, yoğunluk oluşturdu.

Çağrı üzerine hemen kan vermeye geldiklerini belirten Esra Uzun, tüm vatandaşları kan bağışında bulunmaya davet etti.

Şirinevler Meydanı'ndaki kan verme noktasına gelen vatandaşlar da bağışta bulunmak için sıraya girdi. Kendilerine verilen formları dolduranlar, sırayla kan bağışında bulundu.

Kampanyaya destek olmak için geldiğini söyleyen Emir Furkan Okudan, "Kan bağışı çağrısı yapılmadan önce de gece uyanıktım. Elimden geldiğince yardımda bulunmak istedim fakat İstanbul'dan giderek orada ayak bağı olacağımı düşündüğüm için evde oturup haberleri izlemeye devam ettim. Sonrasında çağrı yapıldı ve buraya geldim." dedi.

Kan bağışı sırasına giren Kadirhan Evin ise "Çok üzücü bir haber, özellikle bu havada olması daha da kötü. İnsanlara Allah yardım etsin, herkes çok kötü durumda. Biz de elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Buraya geldik, şimdilik elimizden bu geliyor. Sırayı bekliyoruz daha fazla olsa daha fazla da beklerdik." diye konuştu.

Herkesin kampanyaya destek vermesi gerektiğini dile getiren Eray Günay da "Yakınlarımızın Elazığ'da evleri yıkıldı. O sebepten devamlı gelip Kızılay'a kan bağışı yapıyorum, herkesten de bekliyorum. Depremzedelere destek olmak için geldim, el birliğiyle bunu da atlatacağız." ifadelerine yer verdi.

Kartal'da Kuzey Marmara Bölge Kan Merkezi'nde de çok sayıda vatandaş kan bağışı yaptı.

Çağrı üzerine kan vermeye geldiğini belirten Billur Eser, herkesin duyarlı olacağına inandığını dile getirdi.

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