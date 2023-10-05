Dolar
27.57
Euro
29.06
Altın
1,823.81
ETH/USDT
1,638.80
BTC/USDT
27,641.00
BIST 100
8,333.14
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Ankara’da "Deprem Gerçeği ve Kentsel Dönüşüm Şurasının Sonuç Bildirgesi"nin kamuoyuyla paylaşıldığı toplantıda konuşuyor.
logo
Gündem

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 104 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 104 şüpheli gözaltına alındı.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 05.10.2023 - Güncelleme : 05.10.2023
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 104 şüpheli gözaltına alındı

Ankara

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Kadıköy, Küçükçekmece, Gaziosmanpaşa, Şişli, Sarıyer, Beyoğlu, Esenyurt, Ataşehir ve Ümraniye ilçelerinde operasyon başlatıldı.

3,5 kg bonzai, çeşitli miktarlarda metamfetamin, esrar, skunk, uyuşturucu hap, silah ve para ele geçirildiği operasyonda 104 şüpheli gözaltına alındı.

Bakan Yerlikaya paylaşımında, operasyonları düzenleyen polisleri tebrik ederek "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki bu uyuşturucu tacirlerinin geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz. Terörle, uyuşturucuyla, organize suç çeteleriyle, düzensiz göçle mücadelemiz amansızca devam edecek." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ve dünya gündemi
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 104 şüpheli gözaltına alındı
Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş başkanlığınca toplandı
Kars'ta aile sağlığı merkezinde görevli doktoru darbeden zanlı tutuklandı
Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında teröristlere ait 22 hedef imha edildi

Benzer haberler

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 104 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 104 şüpheli gözaltına alındı

Kedi Müzesi, Beşiktaş'ta açıldı

İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi sağanağın ardından yükseldi

Bolu'daki Diş Hekimliği Fakültesi bölge illere hizmet veriyor

Bolu'daki Diş Hekimliği Fakültesi bölge illere hizmet veriyor
İstanbul merkezli PKK/KCK operasyonunda 20 zanlı yakalandı

İstanbul merkezli PKK/KCK operasyonunda 20 zanlı yakalandı
İstanbul merkezli PKK/KCK operasyonunda 20 zanlı yakalandı

İstanbul merkezli PKK/KCK operasyonunda 20 zanlı yakalandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet