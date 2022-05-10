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İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli operasyon düzenlendi.

Şükrü Gündüz   | 10.05.2022
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi Fotoğraf: İslam Yakut / AA

İstanbul

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan çalışma kapsamında Sarıyer, Şişli, Gaziosmanpaşa, Kağıthane ve Eyüpsultan'ın da arasında yer aldığı birçok ilçede 30 adrese operasyon yapıldı.

Havadan desteklenen operasyonda, adreslerde yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu madde bulundu.

Operasyonda bazı kişiler gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülecek.

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