İstanbul’da uyuşturucu madde imal ve ticareti suçuna yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonlarında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı İstanbul’da uyuşturucu madde imal ve ticareti suçuna yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak veya uyuşturucu madde kullanmak" ve "silah ticareti" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Beykoz, Üsküdar, Çekmeköy, Esenyurt ve Bahçelievler'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 16 zanlı yakalandı.

4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

16 şüpheli daha gözaltına alındı

İstanbul’da uyuşturucu madde imal ve ticareti suçuna yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklanan bir şüphelinin cep telefonunda bilirkişi incelemesi yapıldı.

İnceleme sonucunda elde edilen tespitler doğrultusunda Beykoz, Üsküdar, Çekmeköy, Esenyurt ve Bahçelievler’de belirlenen adreslere yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Ekiplerce bugün düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 1 pompalı tüfek, 8 kartuş, 1 tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.