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İstanbul'da tırdan sarkan demirler İETT otobüsüne çarptı

Arnavutköy'de bir tırdan sarkan demirlerin İETT otobüsüne çarpması sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Hasan Hüseyin Kul, Berk Özkan   | 12.08.2022
İstanbul'da tırdan sarkan demirler İETT otobüsüne çarptı

İstanbul

Merkez Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Arnavutköy Habipler Yolu'nda seyir halinde olan N.E. idaresindeki 37 PH 665 plakalı tırdan sarkan demirler, Kayaşehir-Mecidiyeköy seferini yapan ve Fenertepe Yolu durağına yanaşan İ.G'nin kullandığı 34 TP 7841 plakalı İETT otobüsüne çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otobüsteki Ali Efe K. (15), İrnova Roberto T., Zohur A. ve M.D. isimli yolcular yaralandı.

Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan İrnova Roberto T. ve Zohur A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Hasar gören İETT otobüsü, garaja çekildi.

Tır ve İETT sürücülerinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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İstanbul'da tırdan sarkan demirler İETT otobüsüne çarptı

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