Dolar
28.78
Euro
31.44
Altın
2,000.15
ETH/USDT
2,004.90
BTC/USDT
37,190.00
BIST 100
8,046.62
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ve AFAD Başkanı Okay Memiş, Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde fırtına nedeniyle iletişimi kaybedilen Türk bayraklı gemi ve mürettebatını arama çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığını ziyaretinde konuşuyor.
logo
Gündem

İstanbul'da ticari araçlarda kış lastiği kullanma zorunluluğu 25 Kasım'da başlayacak

İstanbul Valiliği, meteorolojik veriler çerçevesinde kentte ticari araçlarda kış lastiği kullanma zorunluluğunun bu yıl 25 Kasım'da başlayacağını bildirdi.

Zeynep Rakipoğlu  | 21.11.2023 - Güncelleme : 21.11.2023
İstanbul'da ticari araçlarda kış lastiği kullanma zorunluluğu 25 Kasım'da başlayacak

İstanbul

Valilikten yapılan açıklamada, ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğunun her yıl 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında uygulandığı belirtilerek, "Meteorolojik veriler çerçevesinde, ticari araçlarda kış lastiği kullanma zorunluluğu bu yıl için 25 Kasım tarihine çekilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Başkanı Kurtulmuş, TÜRKPA'nın 15. kuruluş yıl dönümünü kutladı
İstanbul'da ticari araçlarda kış lastiği kullanma zorunluluğu 25 Kasım'da başlayacak
Adıyaman'da ağır hasarlı 5 katlı bina çöktü
Emniyetten asılsız "vergi ve icra borcu ödeme" içerikli iletilere karşı uyarı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından devlet korumasındaki çocuklarla ilgili iddialara ilişkin açıklama

Benzer haberler

İstanbul'da ticari araçlarda kış lastiği kullanma zorunluluğu 25 Kasım'da başlayacak

İstanbul'da ticari araçlarda kış lastiği kullanma zorunluluğu 25 Kasım'da başlayacak

İstanbul'da hafta sonu için sağanak uyarısı

İstanbul Valiliğinden kuvvetli sağanak uyarısı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet