İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 5 zanlı yakalandı
İstanbul'da, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Istanbul
Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK içerisinde faaliyet yürüttüğüne ilişkin deliller bulunduğu belirlenen 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.