Dolar
34.29
Euro
37.13
Altın
2,784.09
ETH/USDT
2,665.90
BTC/USDT
72,267.00
BIST 100
8,974.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığı Konferans Salonu'nda "The Lies of Israel" lansmanı ve panelinde konuşuyor Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara’da ‘’UDHAM & ARUS İş Birliği Zirvesi Raylı Sistemler İçin AR-GE Buluşması’’ programında konuşuyor
logo
Gündem

İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 18 zanlı yakalandı

İstanbul'da, terör örgütü PKK/KCK adına sokak olayları çıkarma arayışında olduğu tespit edilen 18 şüpheli gözaltına alındı.

Zeynep Yeşildal  | 30.10.2024 - Güncelleme : 30.10.2024
İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 18 zanlı yakalandı

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturmada, terör örgütü PKK'nın sözde gençlik yapılanması ile siyasal alan yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlenen 25 şüpheli tespit edildi.

Şüphelilerin İstanbul'da başta molotoflu eylem olmak üzere diğer sokak eylemlerini yapma arayışında oldukları belirlendi.

Savcılığın gözaltı kararı vermesi üzerine harekete geçen Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonda 18 şüpheliyi yakaladı.

Diğer 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyarbakır'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu kapsamında 30 zanlı tutuklandı
Irak'ın kuzeyinde 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Hatay Dikmece'deki deprem konutlarından 3 bin 830’unun inşaatı tamamlandı
İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 18 zanlı yakalandı
Esenyurt Belediye Başkanı Özer, terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı

Benzer haberler

Diyarbakır'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu kapsamında 30 zanlı tutuklandı

Diyarbakır'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu kapsamında 30 zanlı tutuklandı

İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 18 zanlı yakalandı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'ya yönelik operasyonda 33 şüpheli yakalandı

İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK operasyonunda yakalanan 19 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK operasyonunda yakalanan 19 şüpheli tutuklandı
Almanya'da terör örgütü PKK yandaşlarının eyleminde İsrail bayrağı açıldı

Almanya'da terör örgütü PKK yandaşlarının eyleminde İsrail bayrağı açıldı
Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK’dan arındırılarak huzura kavuşturulan yerlerde yatırım hamleleri başladı

Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK’dan arındırılarak huzura kavuşturulan yerlerde yatırım hamleleri başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet