İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte DEAŞ adına faaliyette bulunan ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
İstanbul
Soruşturma kapsamında, 8 ilçede belirlenen 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, örgüt üyesi olduğu iddia edilen 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
Adreslerde arama yapan ekipler, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirdi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.