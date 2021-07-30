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İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte DEAŞ adına faaliyette bulunan ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Uğur İslamoğlu   | 30.07.2021
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul

Soruşturma kapsamında, 8 ilçede belirlenen 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, örgüt üyesi olduğu iddia edilen 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde arama yapan ekipler, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirdi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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