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İstanbul'da tekerleklerinden dumanlar çıkan metrobüsün yolcuları tahliye edildi

Esenyurt’ta, tekerleklerinden dumanlar çıkarak arızalanan metrobüsteki yolucular tahliye edildi.

Alper Korkmaz  | 29.12.2023 - Güncelleme : 29.12.2023
İstanbul'da tekerleklerinden dumanlar çıkan metrobüsün yolcuları tahliye edildi Fotoğraf: Alper Korkmaz/AA

İstanbul

Beylikdüzü'nden Zincirlikuyu yönüne seyreden bir metrobüsün Haramidere durağına geldiği sırada tekerleklerinden dumanlar yükseldi.

Durakta yolcuları tahliye edilen metrobüs, arızalandığı anlaşılınca durağın yakınında bulunan boş alana alındı.

Durakta, bekleyen yolcular nedeniyle yoğunluk oluştu.

Bu sırada durağa yeni giriş yapan başka bir metrobüsün tekerleklerinden de dumanlar yükseldiği görüldü.

Duraktan yolcu alan bu metrobüs ise seferine devam etti.

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İstanbul'da tekerleklerinden dumanlar çıkan metrobüsün yolcuları tahliye edildi

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