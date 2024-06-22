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Tekirdağ-İstanbul kara yolunda, bayram tatili dönüş yoğunluğu yaşanıyor
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İstanbul'da tatil dönüşü yollardaki trafik havadan denetlendi

Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçiren İstanbulluların kente dönüşünde kara yollarında oluşturduğu yoğunluk polis helikopteriyle denetlendi.

İbrahim Halil Aktürk, Emrah Gökmen  | 22.06.2024 - Güncelleme : 22.06.2024
İstanbul'da tatil dönüşü yollardaki trafik havadan denetlendi Fotoğraf: İbrahim Halil Aktürk/AA

İstanbul

İstanbul Emniyeti Havacılık Şube Müdürlüğü ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması kapsamında kentte trafik yoğunluğunun oluştuğu bölgeler havadan görüntülendi.

Anadolu Ajansı ekibi de polislerin denetim yaptığı helikopterden yollardaki yoğunluğu gözlemledi.

Kentte, Mahmutbey gişeleri, İSTOÇ çevresi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde trafik yoğunluğunun diğer bölgelere göre daha fazla olması dikkati çekti.

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