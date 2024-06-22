İstanbul'da tatil dönüşü yollardaki trafik havadan denetlendi
Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçiren İstanbulluların kente dönüşünde kara yollarında oluşturduğu yoğunluk polis helikopteriyle denetlendi.
İstanbul
İstanbul Emniyeti Havacılık Şube Müdürlüğü ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması kapsamında kentte trafik yoğunluğunun oluştuğu bölgeler havadan görüntülendi.
Anadolu Ajansı ekibi de polislerin denetim yaptığı helikopterden yollardaki yoğunluğu gözlemledi.
Kentte, Mahmutbey gişeleri, İSTOÇ çevresi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde trafik yoğunluğunun diğer bölgelere göre daha fazla olması dikkati çekti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.