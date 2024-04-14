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İstanbul'da tatil dönüşü için trafik tedbirleri uygulaması başladı

İstanbul'da, Ramazan Bayramı tatili dönüşü dolayısıyla trafikteki olası olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığınca açıklanan bazı tedbirlerin uygulanmasına başlandı.

Muhammed Gencebay Gür  | 14.04.2024 - Güncelleme : 14.04.2024
İstanbul'da tatil dönüşü için trafik tedbirleri uygulaması başladı

Istanbul

Vatandaşların dönüşleri sırasında kent içindeki trafiğin olumsuz etkilenmemesi için saat 05.00 itibarıyla kamyon, tır, çekici, tanker ve ağır tonajlı araçların şehre girişleri durduruldu.

Ağır tonajlı araçların yarın saat 05.00 itibarıyla yeniden kente giriş yapmalarına müsaade edilecek.

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İstanbul'da tatil dönüşü için trafik tedbirleri uygulaması başladı
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