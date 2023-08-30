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İstanbul'da tarihi mekanlara ''Zafer Bayramı'' ışıklandırması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla İstanbul'daki tarihi mekanlar ışıklandırıldı.

Semra Orkan  | 30.08.2023 - Güncelleme : 30.08.2023
İstanbul'da tarihi mekanlara ''Zafer Bayramı'' ışıklandırması Fotoğraf: Ali Atmaca - AA

İstanbul

Galata Kulesi, Haydarpaşa Garı, Dolmabahçe Yemin Kapısı, Beyazıt İtfaiye Kulesi, Kuleli Askeri Lisesi ve Beşiktaş Deniz Müzesi'ne ışık boyama tekniğiyle Türk bayrağı yansıtıldı.

İstanbul Boğazı'nda ise Kuleli Askeri Lisesi önünde havai fişek gösterisi yapıldı.

Vatandaşlar gösteriyi ilgiyle izledi.

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