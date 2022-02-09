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İstanbul'da taksiciyle kadın yolcular arasında tartışma yaşandı

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde bir taksi sürücüsü "kısa mesafe" olduğu gerekçesiyle tartıştığı kadın yolcuyu zorla aracından indirdi.

Taha Erham Keleş, Mehmet Ali Derdiyok   | 09.02.2022
İstanbul'da taksiciyle kadın yolcular arasında tartışma yaşandı

İstanbul

Alınan bilgiye göre, Mahmutbey Caddesi'nde seyreden, ismi henüz öğrenilemeyen 34 TFJ 67 plakalı taksinin sürücüsü, aracına aldığı 2 kadın müşteriyi mesafenin kısa olduğu gerekçesiyle aracından indirmek istedi.

Kadın yolcular, sürücünün kendilerini indirmeye çalıştığı ana caddenin trafik açısından tehlikeli olduğunu belirterek, taksiciden kendilerini yolun sağında indirmesini talep etti.

Tartışmanın büyümesi üzerine aracından inen taksici, tartıştığı yolculardan birisini zorla araçtan indirdi. Diğer kadın yolcu da durumu görerek taksiden indi.

Taksici ile müşterileri arasında yaşanan tartışma, cep telefonu kamerasıyla da kaydedildi.

Taksi şoförünün çalışma kartı iptal edildi

Taksi müşterilerinden Şilan Gürbey, hava soğuk olduğu için taksi kullanmak istediklerini ancak geçen taksilerin sürücülerinin nereye gideceklerini sorduktan sonra kendilerini almadığını anlattı.

Bindikleri takside de sürücünün kaba davranışlar sergilediğini belirten Gürbey, şoförün kendilerini trafiğin yoğun olduğu caddenin ortasında indirmek istediğini, inmedikleri için de ağır küfürlere maruz kaldıklarını öne sürdü.

Şilan Gürbey, sürücü hakkında ilgili yerlere şikayette bulunduklarını, ayrıca yasal işlem de başlatacaklarını söyledi.

Görüntülerin ardından kimliği tespit edilen taksi sürücüsünün çalışma kartı iptal edilirken, aracı da bağlandı.

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