Dolar
36.59
Euro
39.94
Altın
2,915.30
ETH/USDT
1,903.80
BTC/USDT
81,376.00
BIST 100
10,486.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İstanbul'da suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 49 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da iki haftada suç örgütlerine yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 49 zanlı tutuklandı.

Emrah Gökmen  | 11.03.2025 - Güncelleme : 11.03.2025
İstanbul'da suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 49 şüpheli tutuklandı Fotoğraf: Emrah Gökmen - AA

İstanbul

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütlerine yönelik çalışmalar kapsamında, son dönemlerde yeni nesil diye adlandırılan "motosikletli kişilerce iş yeri kurşunlanması ve yağma" gibi suçlara karışan şüpheliler ile bunlara silah tedarik eden zanlıların kimlik ve adreslerini tespit etti.

İki haftada Arnavutköy, Avcılar, Bakırköy, Bahçelievler, Beykoz, Esenyurt, Fatih, Güngören, Küçükçekmece, Pendik, Sultangazi ve Ümraniye ilçelerinde operasyonlar düzenleyen ekipler, 67 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerdeki aramalarda 2 kalaşnikof tüfek, otomatik tabanca, 222 tabanca, 4 kalem görünümlü suikast silahı, 1222 mermi ile çok sayıda tabanca parçası ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 49'u çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, 13'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 5 zanlının ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ele geçirilen silahlar sergilendi

Operasyonlarda ele geçirilen silahlar, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan yerleşkesinde sergilendi.

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, kurşunlama, yağma ve tehdit suçlarına karışan organize suç gruplarına ve bu gruplara silah temin eden zanlılara yönelik başarılı operasyonlar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Operasyonlarda çok sayıda silah ele geçirildiğini aktaran Yıldız, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü olarak her sokakta, her köşede, her caddede suçlularla mücadelemiz kararlılıkla sürecektir. Her zaman ifade ettiğim gibi bu mücadeleyi İstanbul halkımızın desteğiyle sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sahipsiz hayvanlar konusunda görevini ihmal edenlere soruşturma
İletişim Başkanı Altun, Türkiye'nin iletişim stratejisi ve dijital tehditlere karşı mücadelesinin detaylarını paylaştı
Bolu'daki tabiat ve milli parklar için koruma tedbirleri alındı
İzmir'de sahipsiz köpeklerin çocuğa saldırması güvenlik kamerasında
İstanbul'da suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 49 şüpheli tutuklandı

Benzer haberler

İstanbul'da suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 49 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 49 şüpheli tutuklandı

Terör örgütü DHKP/C soruşturmasında yakalanan zanlıların emniyetteki işlemleri başladı

İstanbul, 1 hafta çöl tozunun etkisinde kalacak

"Mehmed: Fetihler Sultanı" tarihi bir dönüm noktasını ekrana getirecek

"Mehmed: Fetihler Sultanı" tarihi bir dönüm noktasını ekrana getirecek
İstanbul'da bu hafta birçok etkinlik sanatseverlerle buluşacak

İstanbul'da bu hafta birçok etkinlik sanatseverlerle buluşacak
Beykoz'da sahipsiz köpeğin saldırdığı yaşlı kadın sopasız sokağa çıkamıyor

Beykoz'da sahipsiz köpeğin saldırdığı yaşlı kadın sopasız sokağa çıkamıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet