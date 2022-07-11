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İstanbul'da su baskınından zarar gören bölgelerde çalışmalar sürüyor

İstanbul'da kuvvetli sağanak sonrası Esenyurt'ta meydana gelen su baskınından zarar gören çok sayıda ev ve iş yerinde selin izlerinin silinmesi için çalışmalar devam ediyor.

Abdülkerim Güzel, Zeynep Rakipoğlu, Emrah Gökmen   | 11.07.2022
İstanbul'da su baskınından zarar gören bölgelerde çalışmalar sürüyor

İstanbul

Kentte dün meydana gelen kuvvetli sağanak nedeniyle Haramidere'nin taşması sonucu Pınar ve Yeşilkent mahallelerinde su baskınına uğrayan ev ve iş yerlerindeki temizlik çalışmalarının ardından eşyalar dışarı taşınıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İSTAÇ ve zabıta ekipleri de sokaklarda temizlik çalışmaları yürütüyor.

Bazı noktalarda sel nedeniyle çıkan yollardaki taşlarda düzenleme yapılıyor.

Su baskını nedeniyle kötü koku oluşan sokaklarda belediyeye ait araçla ilaçlama yapılırken, taşan deredeki su seviyesinin düştüğü ve renginin kırmızıya döndüğü görüldü.

Öte yandan, Sarıyer İstinye Mahallesi İstinye Cami Sokak'ta da su baskınından etkilenen ev ve iş yerlerindeki temizlik çalışmaları tamamlandı.

İçişleri Bakanı Soylu, bölgede inceleme yaptı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da dün kuvvetli sağanak sonrası Esenyurt'ta meydana gelen selden etkilenen yerlerde incelemelerde bulundu.

Pınar ve Yeşilkent mahallelerinde su baskınından zarar gören çok sayıda ev ve iş yerinde hasarın izlerinin silinmesi için çalışmalar devam ederken, İçişleri Bakanı Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile bölgeye geldi.

Burada incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi alan Soylu, selden etkilenen vatandaşlarla görüştü.

Bakan Soylu ile Vali Yerlikaya, incelemelerin ardından bölgeden ayrıldı.

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