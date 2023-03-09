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İstanbul'da son 7 ayda 110 ton kaçak sigara, alkol ve tütün ele geçirildi

İstanbul'da son 7 ayda düzenlenen operasyonlarda yaklaşık 110 ton kaçak sigara, alkol ve tütün ele geçirildi.

Uğur İslamoğlu  | 09.03.2023 - Güncelleme : 09.03.2023
İstanbul'da son 7 ayda 110 ton kaçak sigara, alkol ve tütün ele geçirildi

İstanbul

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında suç organizasyonlarının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, 3 Ağustos 2022 ile 27 Şubat 2023'de kentte belirledikleri adres, depo ve iş yerlerine operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda kaçak sigara, nargile, puro tütünleri, etil ve metil alkol, elektronik sigara ile boş ve dolu içki şişeleri ele geçirildi.

Yaklaşık 7 aylık çalışma sonucunda ele geçirilen toplam 110 ton malzeme Kocaeli'nde imha edildi.


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