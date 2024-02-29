İstanbul'da sis etkili oluyor: Boğaz gemi trafiğine kapatıldı, bazı vapur seferleri iptal edildi
İstanbul'un kuzey ve yüksek kesimlerinde etkili olan sis nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi, İstanbul Boğazı gemi trafiğine çift yönlü olarak kapatıldı. Öte yandan sis, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşları olumsuz etkiliyor.
İstanbul
İstanbul'un kuzey ve yüksek kesimlerinde gece saatlerinden itibaren sis etkili oluyor.
Erken saatlerde başlayan sis, İstanbul Boğazı'nın yüksek ve kuzey bölgeleri ile TEM Ümraniye, Kavacık, Altunizade, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri çevresinde yoğunlaşıyor.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü civarı ile Çekmeköy, Ümraniye, Beykoz, Üsküdar, Sancaktepe, Sarıyer, Kağıthane ve Ümraniye'de de sis yer yer etkisini gösteriyor. Sis nedeniyle bazı noktalarda görüş mesafesi düştü.
Trafikte bazı noktalarda aksamalar yaşanırken, İBB Trafik uygulamasına göre kent genelindeki trafik yoğunluğu 07.00 itibarıyla yüzde 33 olarak ölçüldü.
Bazı vapur seferleri iptal edildi
Şehir Hatlarından yapılan duyuruya göre, 06.15 Eminönü-Beykoz, 07.55 Eminönü-Beylerbeyi, Anadoluhisarı-Eminönü, Sarıyer-Eminönü, Beykoz-Sarıyer, Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer, Kanlıca-Küçüksu-Kabataş-Beşiktaş, İstinye-Çubuklu (Arabalı Vapur), Küçüksu-İstinye, Kadıköy-Sarıyer, Çengelköy-Eminönü ve Arnavutköy-Eminönü seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağı bildirildi.
İptal edilen seferlere "sehirhatlari.istanbul/tr/duyurular/iptal-seferler-905" internet adresinden ulaşılabiliyor.
Boğazda gemi trafiği çift yönlü durduruldu
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgilendirmeye göre, İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği kuzey-güney yönlü olarak 05.30, güney-kuzey yönünde de 05.43 itibarıyla askıya alındı.
Boğaz çevresinde ve Karadeniz girişinde sis yoğunluğu olduğu görüldü.
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sis uçuşları olumsuz etkiliyor
İstanbul'da, sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan sis, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşları olumsuz etkiliyor.
Sis nedeniyle İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na inmekte zorlanan bazı uçaklar havada uzun süre tur attı. Yakıt kritiğine giren bazı uçaklar ise çevredeki havalimanlarına yönlendirildi.
Havalimanından yapılacak kalkışlar da gecikmeli olarak gerçekleştiriliyor. Sabahın erken saatlerinde başlayan bu durum halen devam ediyor.
Uçuşların yüzde 10'u iptal edilmişti
Sis, havalimanında dün de uçuş trafiğini olumsuz etkilemişti. İniş yapamayan bazı uçaklar İstanbul Havalimanı ve Ankara Esenboğa Havalimanı'na yönlendirilmişti.
Sis nedeniyle İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM), dün aldığı kararla bugün saat 13.00'e kadar uçuşların yüzde 10’unu iptal etmişti.
İstanbul Havalimanı'nda ise herhangi bir sorun yaşanmıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.