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İstanbul'da sahte ilaç operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Operasyonda, 24'ü Kovid-19 tedavisinde kullanılan 92 bin 139 sahte ilaç ve destek ürünü ele geçirildi.

Halil Demir   | 24.09.2021
İstanbul'da sahte ilaç operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Istanbul

İstanbul'da, ürettiği sahte ilaç ve destek ürünlerini satmaya çalıştığı gerekçesiyle 1 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, bir suç örgütünün, yasa dışı olarak ürettiği ilaç ve destek ürünlerini satmaya hazırlandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında Maltepe'de bir adrese düzenlenen operasyonda, 1 kişi gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramada, sahte olduğu belirlenen ve 24'ü Kovid-19 tedavisinde kullanılan 92 bin 139 ilaç ile destek ürünü ele geçirildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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