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İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi

Emrah Gökmen, Gökçe Karaköse  | 29.11.2024 - Güncelleme : 29.11.2024
İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi

İstanbul

İstanbul'da sahte içkiden yaşamını yitirenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ile ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı ekiplerin katılımıyla gerçekleştirilen sahte içki operasyonuna ilişkin çalışmalar sürüyor.

Ekipler, son 3 günde Şişli, Beyoğlu, Fatih, Kağıthane, Esenyurt ve Ümraniye'de sahte içkiye bağlı zehirlenme şüphesiyle 15 kişinin hastaneye başvurduğunu tespit etti.

Bu kişilerden 7'sinin hayatını kaybettiğini belirleyen polis, yürüttüğü çalışmaların ardından Şişli, Beyoğlu ve Fatih'teki iş yerlerine operasyon düzenledi.

Aramalarda şişelenmiş halde 410 litre etil ve metil alkol, 165 şişe kaçak içki ile içki yapımında kullanılan madde ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 13 şüphelinin işlemleri sürüyor.

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