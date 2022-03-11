Dolar
14.95
Euro
16.41
Altın
1,991.20
ETH/USDT
2,605.40
BTC/USDT
39,154.00
BIST 100
2,052.06
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Unkapanı Köprüsü'nde bağlantı noktasının ayrılmasından dolayı trafik akışı durduruldu
logo
Gündem

İstanbul'da rampayı çıkamayan İETT otobüsünü belediye ekipleri itti

İstanbul Küçükçekmece'de kar nedeniyle rampada ilerlemekte güçlük İETT otobüsünü belediye ekipleri itti.

Zeynep Rakipoğlu, Taha Erham Keleş   | 11.03.2022
İstanbul'da rampayı çıkamayan İETT otobüsünü belediye ekipleri itti

İstanbul

D-100 kara yolu Küçükçekmece mevkisinden Ankara istikametine seyir halinde olan İETT otobüsü, karla kaplanan yolda rampayı çıkamadı.

Yolda ilerlemekte güçlük çeken otobüs, yol çalışmalarında görevli belediye ekipleri tarafından itildi.

Küçükçekmece'de yolda kalan İETT otobüsünü vatandaşlar kurtardı

İkitelli mevkisinde bir İETT otobüsü, kar nedeniyle yolda ilerleyemedi.

Mahsur kalan İETT otobüsü, vatandaşların yardımıyla itilerek bulunduğu yerden hareket ettirildi.

Bu sırada aynı güzergahta yol kenarında bazı araçların da mahsur kaldığı görüldü. 

Yolda kalan İETT otobüsünün şoföründen "tuzlama" tepkisi

Çınardere Mahallesi Ankara Caddesi'nde seyir halindeki KM 26 hatlı otobüsün şoförü, aracının kayması üzerine durdurduğu aracında bulunan yolcuları indirdi. Otobüs şoförü, kaygan yol nedeniyle devam etmek istemeyerek duruma tepki gösterdi.

Taşbayır durağına yakın mevkide mahsur kalan otobüsün şoförü, "Burası ana arter ya. Bu kadar olmaz. Bu insanlar ne yapacak? Bu ana arter, yola bakın. Bu kadar insanların içinde ben ne yapacağım ya? " diyerek tepkisini dile getirdi.

Çevredekiler ve yolcular otobüsü mahsur kaldığı yerden kurtarmak için kendi aralarında çözüm bulmaya çalıştı.

Vatandaşların yardım teklifi ve önerilerde bulunduğu otobüsün şoförü, "Kalkmıyor, kayıyor. Yapacak bir şey yok. (Arkadaki araçlar) Bekliyorlarsa bekleyecekler, yapacak bir şey yok. Ben hareket etmem." ifadelerini kullandı.

Mahsur kalan otobüs nedeniyle caddede trafik yoğunluğu oluştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
SGK iki yıllık Kovid-19 salgın dönemindeki hizmetlere ilişkin bilgi verdi
Dünyada Kovid-19 kaynaklı ölümlerin, resmi rakamların 3 kat fazlası olabileceği iddia edildi
Kovid-19'un yeni varyantı Deltacron ABD ve Avrupa'da en az 17 kişide görüldü
Türkiye'de 29 bin 492 kişinin testi pozitif çıktı, 140 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 964 bine yaklaştı

Benzer haberler

İstanbul'da toplu taşıma araçları ve otomobiller karlı yollarda kaldı

İstanbul'da toplu taşıma araçları ve otomobiller karlı yollarda kaldı

İstanbul'da rampayı çıkamayan İETT otobüsünü belediye ekipleri itti

Erciyes'teki pistlerde kar kalınlığı 230 santimetre ölçüldü

Konya'yı çevre illere bağlayan kara yollarında trafik kontrollü olarak sağlanıyor

Konya'yı çevre illere bağlayan kara yollarında trafik kontrollü olarak sağlanıyor
Sarıyer'de iki İETT otobüsü çarpıştı

Sarıyer'de iki İETT otobüsü çarpıştı
Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini sürdürüyor

Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini sürdürüyor