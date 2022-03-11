İstanbul'da rampayı çıkamayan İETT otobüsünü belediye ekipleri itti
İstanbul Küçükçekmece'de kar nedeniyle rampada ilerlemekte güçlük İETT otobüsünü belediye ekipleri itti.
İstanbul
D-100 kara yolu Küçükçekmece mevkisinden Ankara istikametine seyir halinde olan İETT otobüsü, karla kaplanan yolda rampayı çıkamadı.
Yolda ilerlemekte güçlük çeken otobüs, yol çalışmalarında görevli belediye ekipleri tarafından itildi.
Küçükçekmece'de yolda kalan İETT otobüsünü vatandaşlar kurtardı
İkitelli mevkisinde bir İETT otobüsü, kar nedeniyle yolda ilerleyemedi.
Mahsur kalan İETT otobüsü, vatandaşların yardımıyla itilerek bulunduğu yerden hareket ettirildi.
Bu sırada aynı güzergahta yol kenarında bazı araçların da mahsur kaldığı görüldü.
Yolda kalan İETT otobüsünün şoföründen "tuzlama" tepkisi
Çınardere Mahallesi Ankara Caddesi'nde seyir halindeki KM 26 hatlı otobüsün şoförü, aracının kayması üzerine durdurduğu aracında bulunan yolcuları indirdi. Otobüs şoförü, kaygan yol nedeniyle devam etmek istemeyerek duruma tepki gösterdi.
Taşbayır durağına yakın mevkide mahsur kalan otobüsün şoförü, "Burası ana arter ya. Bu kadar olmaz. Bu insanlar ne yapacak? Bu ana arter, yola bakın. Bu kadar insanların içinde ben ne yapacağım ya? " diyerek tepkisini dile getirdi.
Çevredekiler ve yolcular otobüsü mahsur kaldığı yerden kurtarmak için kendi aralarında çözüm bulmaya çalıştı.
Vatandaşların yardım teklifi ve önerilerde bulunduğu otobüsün şoförü, "Kalkmıyor, kayıyor. Yapacak bir şey yok. (Arkadaki araçlar) Bekliyorlarsa bekleyecekler, yapacak bir şey yok. Ben hareket etmem." ifadelerini kullandı.
Mahsur kalan otobüs nedeniyle caddede trafik yoğunluğu oluştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.