İstanbul'da PYD/YPG soruşturmasında 11 kişi gözaltına alındı
İstanbul'da terör örgütü PYD/YPG içinde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen 11 zanlı yakalandı.
İstanbul
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PYD/YPG içinde faaliyet yürüttüğü yönünde haklarında delil bulunan 11 şüpheli hakkında arama, el koyma kararı ve gözaltı kararı verildi.
Zanlıların tamamı, düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.