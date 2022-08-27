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İstanbul'da PYD/YPG soruşturmasında 11 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da terör örgütü PYD/YPG içinde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen 11 zanlı yakalandı.

Hasan Hüseyin Kul   | 27.08.2022
İstanbul'da PYD/YPG soruşturmasında 11 kişi gözaltına alındı Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım/AA

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PYD/YPG içinde faaliyet yürüttüğü yönünde haklarında delil bulunan 11 şüpheli hakkında arama, el koyma kararı ve gözaltı kararı verildi.

Zanlıların tamamı, düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı.

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