İstanbul'da pitbull cinsi köpeğin saldırdığı genç yaralandı
Güngören'de ağızlıksız gezdirilen pitbull cinsi köpeğin saldırdığı genç yaralandı.
İstanbul
Alınan bilgiye göre, Haznedar Mahallesi Sönmez Sokak'ta sahibi tarafından gezdirilen pitbull, bir gence saldırdı. Ağızlığı olmayan köpek, gencin bacağını ısırarak uzun süre bırakmadı. Acı içinde bağıran gencin imdadına çevredeki vatandaşlar koştu. Genç, vatandaşların müdahalesiyle kurtarıldı.
Yaralının emniyete ya da hastaneye bir müracaatı olmadığı öğrenildi.
Bu arada, saldırı anı cep telefonu kamerasına yansıdı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.