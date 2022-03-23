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İstanbul'da pitbull cinsi köpeğin saldırdığı genç yaralandı

Güngören'de ağızlıksız gezdirilen pitbull cinsi köpeğin saldırdığı genç yaralandı.

Mehmet Ali Derdiyok   | 23.03.2022
İstanbul'da pitbull cinsi köpeğin saldırdığı genç yaralandı

İstanbul

Alınan bilgiye göre, Haznedar Mahallesi Sönmez Sokak'ta sahibi tarafından gezdirilen pitbull, bir gence saldırdı. Ağızlığı olmayan köpek, gencin bacağını ısırarak uzun süre bırakmadı. Acı içinde bağıran gencin imdadına çevredeki vatandaşlar koştu. Genç, vatandaşların müdahalesiyle kurtarıldı.

Yaralının emniyete ya da hastaneye bir müracaatı olmadığı öğrenildi.

Bu arada, saldırı anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

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