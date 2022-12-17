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İstanbul'da özel harekat polislerinin 54 saatlik 2022 tatbikatı tamamlandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı 540 özel harekat polisinin katılımıyla 3 gündür devam eden "özel harekat 2022 yıl sonu tatbikatı" tamamlandı.

Mustafa Hatipoğlu   | 17.12.2022
İstanbul'da özel harekat polislerinin 54 saatlik 2022 tatbikatı tamamlandı

İstanbul

Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerince Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksekokulu ve Çiftealan Mahallesi kırsalında yapılan tatbikat 54 saat sürdü. Tatbikatta, özel harekat polisleri senaryo gereği havada, suda ve yerde belirlenen hedeflere yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Yerli ve milli silah ile mühimmatların kullanıldığı arazide yapılan tatbikat, timlerin helikopter eşliğinde hava destekli arama, tarama faaliyeti ve polis helikopterinin tespit ettiği hedef noktayı kara timlerine bildirmesiyle başladı.

Belirlenen bölgeye sıcak temas sağlanırken, skorsky tipi ikinci helikopterle arazi timine destek olarak hakim noktalara makinalı tüfek ve keskin nişancı personeli indirildi. Özel harekat polislerinin gerçek mermiler kullanarak atış yaptığı sırada roket, lav ve bomba atar gibi silahlarla da destek sağlandı.

Zodyak bot ile timlere atış desteğinin verilmesi ve hedefin imha edilmesinin ardından bölgedeki özel harekat polisleri tahliye edildi.

Özel harekat polislerinin saldırganlara yönelik müdahale teknikleri

Okulda yapılan tatbikatta ise "polis müdahale yöntem ve teknikleri" kapsamında silah alma, kısa mesafeden şahsı etkisiz hale getirme, bıçaklı saldırgana müdahale ile silahlı teröriste özel köpekle operasyon yapıldı.

Tatbikatın devamında otobüse yönelik araç operasyonu, çift yönlü helikopter atışı, zırhlı araçlarla aynı anda kule atışı, "Kobra" ve "Kirpi" zırhlı araçlarıyla atış, genel parkur ve keskin nişancı atışlarının tamamlanmasının ardından Türk bayrağı açıldı.

Gemi, uçak ve metro gibi raylı sistemlere yönelik tatbikatlar ise önceki günlerde basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Emniyet Müdürünün açıklaması

Tatbikatın ardından basın mensuplarına açıklama yapan İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul teşkilatının görünür ve görünmez kahramanı olarak addettiği özel harekat polislerine tatbikatta gösterdikleri başarıdan dolayı teşekkür etti.

Özel harekat polislerinin İstanbul'un huzur ve güvenliği, vatandaşın can ve mal emniyetini sağlamak, devlet otoritesini korumak gibi önemli görevlerde bulunduklarını belirten Aktaş, "Bunun devamında vatanın üzerinde emelleri olan hainler ve onların ülkemizdeki uzantıları PKK, KCK, YPG, DEAŞ, DHKP-C, FETÖ/PDY terör örgütleriyle organize suç örgütlerine yönelik başarılı operasyona imza attılar. Arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu uğurda vatan, millet, bayrak ve mukaddesat uğruna can veren şehitlerimizi rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.


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