Dolar
18.88
Euro
20.09
Altın
1,825.74
ETH/USDT
1,635.00
BTC/USDT
23,506.00
BIST 100
5,237.33
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Destici ile birlikte konteyner kentte kalan depremzedelerle bir araya geldi
logo
Gündem

İstanbul'da oyuncak silahla banka soyan şüpheliyi müşteri olan sivil polis yakaladı

İstanbul Çekmeköy'de, oyuncak silahla bir bankayı soyduktan sonra kaçmaya başlayan şüpheli, bankada müşteri olarak bulunan sivil bir polis tarafından yakalandı.

Metin Tokgöz, Elif Küçük   | 28.02.2023
İstanbul'da oyuncak silahla banka soyan şüpheliyi müşteri olan sivil polis yakaladı

İstanbul

Sultançiftliği Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde yer alan bir banka şubesine oyuncak silahla gelen şüpheli, bankanın güvenlik görevlisini etkisiz hale getirip silahını gasbetti.

Kasadan bir miktar para alan şüpheli, banka şubesinden çıkıp yaya olarak kaçmaya başladı. Bu sırada bankada müşteri olarak bulunan sivil bir polis, peşinden koştuğu şüpheliyi vatandaşların da yardımıyla yakaladı.

İhbar üzerine banka şubesine gelen diğer polis ekiplerine teslim edilen şüpheli, gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyarbakır'da konut satış ve kira bedellerindeki fahiş artışlara soruşturma
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elbistan'daki konteyner kentte incelemelerde bulundu
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından konut satış ve kira bedellerindeki fahiş artışlara soruşturma
Akdeniz Üniversitesinden bilim insanları, deprem bölgesindeki enkazlarda çalışma yaptı
Konya'da yakalanan eylem hazırlığındaki PKK/KCK'lı kadın terörist tutuklandı

Benzer haberler

İstanbul'da oyuncak silahla banka soyan şüpheliyi müşteri olan sivil polis yakaladı

İstanbul'da oyuncak silahla banka soyan şüpheliyi müşteri olan sivil polis yakaladı

Eski THK Üniversitesi Rektörü Ban tutuklandı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet