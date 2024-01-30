Dolar
30.35
Euro
32.81
Altın
2,027.40
ETH/USDT
2,323.50
BTC/USDT
43,468.00
BIST 100
8,474.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü. VTR
logo
Gündem

İstanbul'da otogarda iki otobüsün çarpıştığı kaza anı güvenlik kamerasında

Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda iki otobüsün çarpıştığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Hamdi Dindirek, Selami Küçükoğlu  | 30.01.2024 - Güncelleme : 30.01.2024
İstanbul'da otogarda iki otobüsün çarpıştığı kaza anı güvenlik kamerasında

İstanbul

Alınan bilgiye göre, 17 AEJ 934 plakalı otobüs perondan çıkmak üzere geri manevra yaptığı sırada otogar içerisinde Muş'a gitmek üzere seyir halinde olan 34 FPV 991 plakalı otobüs ile çarpıştı.

Kaza nedeniyle geri manevra yapan otobüste bulunan muavin hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Öte yandan, otogarda meydana gelen kaza anı otobüsün güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Görüntülerde geri manevra yapan otobüse otogar içinde seyir halindeki diğer otobüsün çarpması ve yolcuların savrulduğu anlar yer alıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul Havalimanı 15-21 Ocak tarihlerinde Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
Irak'ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 2 PKK'lı terörist teslim oldu
İletişim Başkanı Altun: Gazze'deki katliama 'dur' demek için İsrail'in kara propaganda tekniklerini ortaya döktük
İstanbul'da otogarda iki otobüsün çarpıştığı kaza anı güvenlik kamerasında
Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

İstanbul'da otogarda iki otobüsün çarpıştığı kaza anı güvenlik kamerasında

İstanbul'da otogarda iki otobüsün çarpıştığı kaza anı güvenlik kamerasında

Giresun'da yayla merkezine inen tilkinin görüntüsü güvenlik kamerasına yansıdı

Erzurum'da yerleşim yerinde yiyecek arayan kurt sürüsü güvenlik kamerasında

Kütahya'da devrilen yolcu otobüsündeki 18 kişi yaralandı

Kütahya'da devrilen yolcu otobüsündeki 18 kişi yaralandı
Mersin'de 9 kişinin öldüğü otobüs kazasında yaralananlar yaşadıklarını anlattı

Mersin'de 9 kişinin öldüğü otobüs kazasında yaralananlar yaşadıklarını anlattı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet