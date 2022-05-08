Dolar
14.95
Euro
15.76
Altın
1,883.27
ETH/USDT
2,562.90
BTC/USDT
34,572.00
BIST 100
2,458.72
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İstanbul'da orman yangınlarına karşı helikopter destekli polis denetimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Aydos Ormanı'nda helikopter destekli yangın denetimi yaptı.

Adem Koç   | 08.05.2022
İstanbul'da orman yangınlarına karşı helikopter destekli polis denetimi

İstanbul

Orman yangınlarının önüne geçmek amacıyla önleyici mücadele çalışmalarını sürdüren polis, Aydos Ormanı'nın Sultanbeyli sınırları içerisinde kalan kısmında denetim gerçekleştirdi.

Özel Harekat, terörle mücadele ve ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerinin katıldığı denetimlerde arama, tarama ve güvenlik kontrolü yapıldı, vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.

Denetimlerin yaz boyunca il genelinde her gün 24 saat esasına göre devam edeceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 1480 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 9 kişi hayatını kaybetti
Tayvan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 45 bini aşarak en yüksek seviyesini gördü
Çin'de son 24 saatte 4 bin 462, Hong Kong'da 278 Kovid-19 vakası tespit edildi
Türkiye'de 1661 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 11 kişi hayatını kaybetti
İspanya ve Portekiz'de Kovid-19 vakalarındaki artış dikkati çekiyor

Benzer haberler

İstanbul'da orman yangınlarına karşı helikopter destekli polis denetimi

İstanbul'da orman yangınlarına karşı helikopter destekli polis denetimi

Yandıktan sonra ağaçlandırılan ormanların "öncesi ve sonrası" fotoğrafları yayınlandı

Mersin'de yanan ormanlık alanlar fidan ve tohumla buluştu

İstanbul'da bayram öncesi havadan trafik denetimi

İstanbul'da bayram öncesi havadan trafik denetimi
Ramazan Bayramı öncesi gıda denetimleri artırıldı

Ramazan Bayramı öncesi gıda denetimleri artırıldı
İstanbul'da taksicilere yönelik denetim yapıldı

İstanbul'da taksicilere yönelik denetim yapıldı