İstanbul'da organize suç örgütlerine yönelik operasyonda 17 zanlı yakalandı

Emrah Gökmen
15 Nisan 2026•Güncelleme: 15 Nisan 2026
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, organize suç örgütlerinin deşifre edilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstihbarat Şube Müdürlüğünün de desteğiyle çalışma yürütüldü.
Çalışmalar kapsamında, 5 ilçedeki 6 ayrı olaya karışan zanlıların kimlik ve adresleri belirlendi.
Polis ekiplerince söz konusu adreslere düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda ise ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.