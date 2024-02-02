Dolar
30.45
Euro
33.18
Altın
2,055.71
ETH/USDT
2,313.90
BTC/USDT
43,111.00
BIST 100
8,668.13
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOFAŞ Kapalı Spor Salonu'nda, “AK Parti Bursa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı”nda konuşuyor.
logo
Gündem

İstanbul'da öldürülen Ramazan Pişkin'in katil zanlısı adliyeye sevk edildi

Diyarbakır'da "Filozof Ramazan" lakabıyla bilinen Ramazan Pişkin'i öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli adliyeye çıkarıldı.

Şükrü Gündüz  | 02.02.2024 - Güncelleme : 02.02.2024
İstanbul'da öldürülen Ramazan Pişkin'in katil zanlısı adliyeye sevk edildi

Istanbul

Diyarbakır'da "Filozof Ramazan" lakabıyla bilinen Ramazan Pişkin'i öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli adliyeye çıkarıldı.

Kocamustafapaşa Caddesi'nde çay ocağı işleten Pişkin'in iş yerinde uğradığı bıçaklı saldırıda ölümüne ilişkin yürütülen çalışma sonucunda gözaltına alınan E.B'nin İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli, polis eşliğinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Olay

Diyarbakır'da "Filozof Ramazan" lakabıyla bilinen, kentteki vatandaşlara İslam'ı anlatan Pişkin, bir süre önce geldiği İstanbul'un Fatih ilçesi Kocamustafapaşa Caddesi'nde işletmeye başladığı çay ocağında 31 Ocak'ta E.B'nin bıçaklı saldırısına uğramıştı. Ağır yaralanan Pişkin, hastanede hayatını kaybederken saldırının ardından kaçan şüpheli, Beyoğlu'nda gözaltına alınmıştı.

Hakkında "kasten yaralama", "tehdit", "mala zarar verme" ve "hırsızlık" gibi suçlardan 9 kaydı olduğu öğrenilen şüphelinin olayda kullandığı bıçağa da el konulmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Filistin'in Ankara Büyükelçisi Mustafa: Geri adım atmayacağız çünkü haklıyız ve birçok hür ülke arkamızda
Bakan Göktaş, Gazze için hazırlanan kartpostalları öğrencilerle BM'ye gönderdi
CANLI - Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz rakiplerimizle eser, hizmet ve icraat konusunda yarışmak istiyoruz
İstanbul'da öldürülen Ramazan Pişkin'in katil zanlısı adliyeye sevk edildi
Yazar Alev Alatlı vefat etti

Benzer haberler

İstanbul'da öldürülen Ramazan Pişkin'in katil zanlısı adliyeye sevk edildi

İstanbul'da öldürülen Ramazan Pişkin'in katil zanlısı adliyeye sevk edildi

İBB Başkan adayı Kurum Bağcılar'da ev hanımlarıyla bir araya geldi

Adalet Bakanı Tunç'tan İstanbul ve İzmir'deki saldırılara ilişkin açıklama

İstanbul'da bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ramazan Pişkin'in katil zanlısı yakalandı

İstanbul'da bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ramazan Pişkin'in katil zanlısı yakalandı
İstanbul'da öldürülen "Filozof Ramazan"ın cenazesi Diyarbakır'da defnedildi

İstanbul'da öldürülen "Filozof Ramazan"ın cenazesi Diyarbakır'da defnedildi
Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırıya ilişkin gözaltına alınan şüphelilere tutuklama talebi

Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırıya ilişkin gözaltına alınan şüphelilere tutuklama talebi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet