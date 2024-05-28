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İstanbul'da okulların çevresinde yapılan polis denetimlerinin sonucu açıklandı

Yaklaşık 9 ay süren uygulamalarda 3 bin 708 aranan kişi yakalandı, 86 uzun namlulu silah ve tabanca ele geçirildi, 2 bin 374 okul servisi ise trafikten men edildi.

Mehmet Yusuf Melikoğlu  | 28.05.2024 - Güncelleme : 28.05.2024
İstanbul'da okulların çevresinde yapılan polis denetimlerinin sonucu açıklandı Fotoğraf: Gökhan Balcı/AA

İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri koordinesinde, okul önlerinde güvenliği tehlikeye düşüren ve aranan kişilerin tespiti ile şüphelilerin yakalanmasına yönelik yaklaşık 9 aydır süren çalışmaların sonucu açıklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde, şube müdürlüklerine bağlı ekipler ve ilçe emniyet müdürlüklerinden toplam 161 bin 898 personelin katılımıyla 11 Eylül 2023 ile 27 Mayıs 2024 arasında yapılan uygulamalar sonucunda 986 bin 850 kişi durdurularak sorgulaması yapıldı.

Çalışmalar kapsamında 77 bin 550 umuma açık yer denetlenirken, 6 bin 959 metruk bina kontrol edildi. Uygulamalarda 3 bin 708 aranan kişi yakalandı, 749 kişiye adli, 4 bin 541 kişiye ise idari işlem yapıldı.

Yapılan aramalarda 568 bin 690 dolu/boş makaron, 179 kilo 263 gram kıyılmış tütün, 20 bin 259 paket kaçak sigara, 7 bin 65 bandrolsüz puro, 6 bin 417 elektronik sigara, 3 kilo 303 gram uyuşturucu madde, 42 kök kenevir, 1242 paket nargile tütünü, 1070 fişek, 86 uzun namlulu silah ve tabanca, 54 kesici alet, 4 çalıntı motosiklet, 3 sahte pasaport, 3 sigara dolum makinesi ele geçirildi.

Ayrıca kontrol edilen 65 bin 91 okul servis aracından 15 bin 588'ine yasal gereklilikleri uygulamaması gerekçesiyle 30 milyon 839 bin 585 lira idari para cezası kesildi, 2 bin 374 okul servisi ise trafikten men edildi.

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İstanbul'da okulların çevresinde yapılan polis denetimlerinin sonucu açıklandı
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